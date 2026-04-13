Luca Bizzarri Enzo Paci e Antonio Zavatteri al Politeama Genovese con Le nostre donne

Da giovedì 16 a sabato 18 aprile, il palco del Politeama Genovese ospiterà la rappresentazione di “Le nostre donne”, uno spettacolo scritto da Eric Assous e diretto da Alberto Giusta. Alla produzione partecipano gli attori Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, che portano in scena questa commedia nelle date indicate. La performance si svolgerà nel teatro situato nel centro della città.

Da giovedì 16 a sabato 18 aprile Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri vanno in scena sul palco del Politeama Genovese con “Le nostre donne” di Eric Assous, per la regia di Alberto Giusta.Max, Paul e Simon, amici da trent’anni, si ritrovano per la solita partita a poker, ma la serata.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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