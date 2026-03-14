Il Teatro Comunale di Cavriglia ospita un’anteprima della rassegna “Primavera a Teatro” del 2026. La serata, intitolata “Melodie dell’anima”, vede la partecipazione del dottor Filippo Paci, che presenta uno spettacolo dedicato alla musica e alle emozioni. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Materiali Sonori, nell’ambito del progetto Materiali Sonori Patchwork.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Riprende, con una speciale anteprima, la rassegna “Primavera a Teatro” al Teatro Comunale di Cavriglia, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, nell’ambito del progetto Materiali Sonori Patchwork. Mercoledì 18 marzo, alle ore 21.15, il dott. Filippo Paci, “life & mental coach" e autore di vari libri, terrà un seminario-spettacolo dal titolo “Melodie dell’Anima - Ritrovare l’accordo interiore”. Si tratta di un viaggio esperienziale tra Psicologia, Musica e Narrazione, non è una conferenza, né uno spettacolo teatrale tradizionale: è un’esperienza immersiva che nasce dall'esigenza di portare fuori dallo studio professionale i temi caldi dell'esistenza umana, trasformando il pubblico da spettatore a protagonista di un percorso di riscoperta interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primavera a teatro 2026 - anteprima: “Melodie dell’anima” con il dottor Filippo Paci

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