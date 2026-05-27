Un sito inglese riporta che l'allenatore del Manchester City desidera fortemente portare alla squadra un calciatore attualmente in forza al Chelsea. La richiesta è definita come “disperata” dall’articolo, senza ulteriori dettagli su eventuali trattative o tempi. Non vengono forniti nomi specifici del giocatore o informazioni su eventuali accordi già avviati. La notizia si basa su una fonte estera e non ci sono conferme ufficiali su questa operazione di mercato.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il capitano del Chelsea Enzo Fernandez è stato collegato a un trasferimento shock al Manchester City. In quella che potrebbe trasformarsi in una delle saghe di trasferimenti più significative dell’estate, il vincitore della Coppa del Mondo argentino sta registrando un forte interesse da parte dei campioni in carica della Premier League mentre cercano di riprogettare la dinamica del loro centrocampo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Florian Plettenberg: l’interesse del Manchester City per Enzo Fernandez diventa ‘concreto’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Enzo Maresca ‘disperatamente’ vuole portare la stella del Chelsea al Manchester City

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