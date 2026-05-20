Enzo Maresca sostituirà Pep Guardiola al Manchester City

Dopo settimane di speculazioni, è stato annunciato che Enzo Maresca prenderà il posto di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City. La decisione arriva al termine di un periodo caratterizzato da voci insistenti sulla possibile uscita di Guardiola alla fine della stagione. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sulle motivazioni di questa scelta. La società ha confermato il cambio di allenatore, senza ulteriori commenti ufficiali.

Breaking: Dopo mesi di incertezza sulla questione, sono circolate diverse voci secondo cui Pep Guardiola lascerà la sua posizione di allenatore del Manchester City alla fine della stagione. Il nome più menzionato in termini di potenziale sostituto è Enzo Maresca e, secondo Fabrizio Romano, il City avrebbe già trovato l’accordo completo su un primo contratto triennale con l’ex tecnico del Chelsea. È certamente la fine di un’era per il City. Quest’estate segnerà esattamente un decennio da quando il tattico catalano è arrivato all’Etihad, e da allora ha vinto 20 trofei, tra cui sei titoli di Premier League (un settimo non è ancora escluso a questo punto), tre FA Cup, cinque Coppe di Lega, tre Charity Shields e il trio formato da Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Who Replaces Pep Guardiola at Manchester City

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