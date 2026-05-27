Enzo Iacchetti ha paragonato Giorgia Meloni a Masha, la bambina protagonista di una serie animata, descrivendola come “candida”. Inoltre, ha sostenuto che la Flotilla potrebbe ricevere il premio Nobel per la Pace. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o le motivazioni. Non ci sono state smentite ufficiali né precisazioni aggiuntive da parte degli interessati.

Ospite di Bianca Berlinguer nella trasmissione di approfondimento È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti torna a paragonare la premier Giorgia Meloni a Masha, la birbante bimba del noto cartone anonimato. L’attore e comico dimostra poi il proprio sostegno agli attivisti della Flotilla “che rischiano la vita per un’ideale” e propone per loro il premio Nobel per la Pace. La proposta di premio Nobel per la Pace alla Flotilla Giorgia Meloni? “Per me è Masha” Gli strali politici di Enzo Iacchetti La proposta di premio Nobel per la Pace alla Flotilla Nella puntata di martedì 26 maggio di È sempre Cartabianca è stato ospite il direttore di Libero Mario Sechi, che ha definito gli attivisti della Flotilla “fiancheggiatori di Hamas”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enzo Iacchetti paragona Giorgia Meloni a Masha e "candida" la Flotilla al premio Nobel per la Pace

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