Narges Mohammadi, attivista iraniana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2023, si trova in condizioni di salute critiche e attualmente è in terapia intensiva in un ospedale di Zanjan, Iran. La donna era detenuta in carcere quando è stata portata in ospedale dopo aver perso conoscenza. La sua situazione ha suscitato attenzione internazionale.

L’attivista iraniana per Narges Mohammadi, vincitrice, nel 2023, del Premio Nobel per la Pace, è stata portata d’urgenza in un ospedale di Zanjan, Iran, dov’era detenuta, dopo aver perso coscienza; attualmente, risulta ricoverata in terapia intensiva. Il suo avvocato, Mostafa Nili, ha riferito che, nelle ultime settimane, le condizioni di salute della donna erano peggiorate, e che venerdì aveva accusato forti dolori al petto, prima di svenire. Le autorità iraniane, tuttavia, hanno respinto la richiesta della sua famiglia di trasferirla in un ospedale a Teheran, dove lavora il cardiologo che la segue da tempo. Mohammadi soffre di problemi cronici al cuore, e dal dicembre del 2024 al dicembre del 2025, è tornata in libertà per motivi medici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace e detenuta in Iran, è ricoverata in terapia intensiva

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