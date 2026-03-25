Negli ultimi giorni, un video pubblicato sui social ha coinvolto un noto comico che, dopo aver scatenato una reazione emotiva intensa, ha condiviso una rivelazione personale. La clip ha raccolto numerosi commenti positivi da parte degli utenti, molti dei quali hanno elogiato il suo modo di affrontare la situazione e la sincerità mostrata. La sua reazione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico online, portando a un aumento di consensi.

Negli ultimi giorni Enzo Iacchetti è tornato al centro dell’attenzione per un video pubblicato sui social che ha sorpreso molti utenti. Il volto storico della televisione italiana ha condiviso un momento apparentemente carico di emozione, salvo poi ribaltare completamente la situazione con il suo stile inconfondibile, tra ironia e provocazione. Enzo Iacchetti piange sui social, ma poi.. Nel filmato diffuso su Instagram, Iacchetti si mostra inizialmente visibilmente commosso, lasciando intendere una reazione legata all’esito del referendum sulla giustizia. Poco dopo, però, il tono cambia e si comprende il senso ironico del messaggio. « Dovrei essere felice perché ha vinto il No », afferma asciugandosi le lacrime, « ma mi dispiace per Bocchino. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Enzo Iacchetti scoppia a piangere disperato, poi rivela la verità e il web lo elogia: «Sei un genio!» (VIDEO)

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