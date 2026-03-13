Domenico Modugno – l’uomo che fece volare il mondo | lo spettacolo al Teatro Kopò

Il Teatro Kopò di Brindisi ospiterà domenica 22 marzo 2026 uno spettacolo intitolato “Domenico Modugno – l’uomo che fece volare il mondo”. L’evento, in programma alle 19, è scritto e diretto dal brindisino Francesco Sciascia e rende omaggio a uno dei più importanti artisti italiani del Novecento. La rappresentazione si svolgerà in via Sant’Angelo 67.

BRINDISI – Un omaggio a uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Domenica 22 marzo 2026, alle 19, il Teatro Kopò di Brindisi (via Sant'Angelo 67) ospiterà lo spettacolo "Domenico Modugno – l'uomo che fece volare il mondo", scritto e diretto dal brindisino Francesco Sciascia.