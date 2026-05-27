Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’articolo 26-bis del regolamento sui beni confiscati. La delibera riguarda una modifica normativa che permette di gestire e destinare i beni sequestrati e confiscati alle attività sociali e pubbliche. La decisione è stata presa durante una riunione che si è svolta recentemente, con il voto favorevole di tutte le forze presenti. La delibera entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti “In Consiglio comunale abbiamo approvato all’unanimità la delibera che introduce l’articolo 26-bis al regolamento sui Beni Confiscati, prevedendo l’esenzione dal contributo sul costo di costruzione per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e recupero di immobili dismessi concessi per finalità sociali – ha detto Enza Amato, Presidente del Consiglio comunale – I l provvedimento si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti, come Amministrazione, per la gestione e il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio comunale, in collaborazione con i soggetti del terzo settore attivi sul territorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Enza Amato: “Via libera all’articolo 26-bis del regolamento sui beni confiscati”

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