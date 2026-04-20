Gestione e assegnazione beni confiscati alla criminalità | Metrocity approva le modifiche al regolamento

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità le modifiche al regolamento che disciplina la gestione e l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La decisione riguarda sia i beni mobili iscritti in pubblici registri sia i beni immobili. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve e riguardano procedure e criteri di gestione di questi beni. La misura mira a migliorare l’amministrazione e la trasparenza delle procedure.

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato all'unanimità l'aggiornamento del "Regolamento per la disciplina della gestione e della concessione dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata".L'intervento normativo si è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Città Metropolitana di Napoli: avviso per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalitàLa Città Metropolitana di Napoli prosegue il suo impegno nella valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, pubblicando un avviso... Leggi anche: Beni confiscati alla criminalità organizzata: avviso della Città Metropolitana di Napoli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Master Fisco 2025/2026: Aggiornamenti e Pratiche su Redditi d'Impresa; Bando INAIL 2025/2026; Siderno, Fragomeni all’assemblea nazionale Ali: Legalità impegno quotidiano · ilreggino.it; Rastrelli, FdI: Commissione d’accesso, fare chiarezza a Stabia e Torre. Reggio Calabria, approvato il nuovo regolamento per assegnazioni più rapide dei beni confiscatiIl Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento per la disciplina della gestione e della concessione dei beni mobili iscritti in pubblici regi ... strettoweb.com Undici i beni confiscati alla mafia. Ma va velocizzata l’assegnazioneIl presidente del consiglio comunale di Casalgrande, Marco Cassinadri, annuncia che l'Unione Tresinaro Secchia discuterà dei beni confiscati. Si solleciterà un miglioramento nella gestione e ... ilrestodelcarlino.it 3,5 miliardi di euro l’anno. Finanziamenti pubblici. Agevolazioni fiscali. Gestione di fondi e strutture. Il sistema sindacale italiano è molto più complesso di quanto sembri. In questo libro Stefano d’Errico lo analizza, punto per punto. https://bit.ly/sindacatospa - facebook.com facebook Una struttura di spionaggio parallela, con pezzi dei Servizi (della vecchia gestione), imprese e politica. Sono in corso perquisizioni della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulla squadra Fiore. L’articolo completo di Giuliano Foschini su Repubblica #re x.com