Domani, venerdì 15 maggio alle 13.00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si svolgerà una conferenza stampa per annunciare l’avvio di “Beni Confiscati Porte Aperte”. L’evento, promosso dal Comune di Napoli e dalla Fondazione, riguarda l’apertura di alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata al pubblico. La manifestazione si terrà dal 18 maggio e prevede visite e attività presso gli immobili interessati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani, venerdì 15 maggio, alle 13.00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “ Beni Confiscati Porte Aperte ”, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli, dalla Fondazione Pol.i.s. e da Libera in occasione del trentesimo anniversario della Legge 1091996 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Dal 18 al 22 maggio, associazioni, cooperative e realtà del terzo settore apriranno ai cittadini i beni confiscati assegnati sul territorio cittadino, attraverso visite guidate, incontri, laboratori e attività sociali e culturali. Interverranno: Enza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Locale e Legalità del Comune di Napoli; Enrico Tedesco, Fondazione Pol.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Iesu-Amato: “Beni Confiscati Porte Aperte”, dal 18 maggio al via

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