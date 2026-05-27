Entra nel vivo il Bilancio partecipativo | ognuno può votare il suo progetto preferito tra i 21 selezionati
È iniziato il voto per il Bilancio partecipativo, che coinvolge 21 proposte presentate dai cittadini. Ora le persone possono esprimere la loro preferenza scegliendo tra i progetti disponibili. Le votazioni sono aperte e ciascun cittadino può decidere quale o quali iniziative riceveranno il finanziamento del Comune. La decisione finale spetta alla partecipazione popolare.
Le proposte ci sono, ora tocca ai cittadini scegliere quale o quali il Comune finanzierà perché vengano o venga realizzata. Si entra nel vivo del primo “Bilancio partecipativo” promosso dall’amministrazione comunale: fino al 10 giugno i pescaresi potranno votare il progetto che preferiscono tra i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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