Entra nel vivo il Bilancio partecipativo | ognuno può votare il suo progetto preferito tra i 21 selezionati

Notizia in breve

È iniziato il voto per il Bilancio partecipativo, che coinvolge 21 proposte presentate dai cittadini. Ora le persone possono esprimere la loro preferenza scegliendo tra i progetti disponibili. Le votazioni sono aperte e ciascun cittadino può decidere quale o quali iniziative riceveranno il finanziamento del Comune. La decisione finale spetta alla partecipazione popolare.