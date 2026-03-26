L’arte costruisce comunità | entra nel vivo il progetto APP!

Il progetto «APP!» prende il via con iniziative che coinvolgono street art, un campo di baskin e la realizzazione di pensiline d’autore, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare gli spazi pubblici. Le attività prevedono interventi artistici sui muri, partite di baskin in aree dedicate e la creazione di pensiline decorate da artisti locali. L’intera iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità attraverso interventi pratici e creativi.

Articolo. Street art, un campo di baskin e le «pensiline d’autore» ripensano e valorizzano lo spazio pubblico come luogo di relazione e partecipazione Non è solo una questione estetica, tantomeno decorativa. L’arte pubblica nata da processi condivisi redistribuisce voce, mette in discussione le gerarchie decisionali, ridefinisce chi ha diritto di intervenire nello spazio comune. In un tempo in cui la partecipazione rischia spesso di ridursi a formula, «APP! – Arte Pubblica Partecipata» per una nuova identità collettiva prova a riattivarne il senso più concreto, lavorando dal basso, dentro le comunità, trasformando il gesto artistico in un terreno di confronto e costruzione collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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