Casa di Comunità a Cologno al Serio | aggiudicato l’appalto integrato il progetto entra nel vivo

È stato aggiudicato l’appalto integrato per la costruzione di una nuova Casa di Comunità a Cologno al Serio. Con questa assegnazione, si può procedere alla fase di progettazione esecutiva e ai lavori di costruzione, portando avanti il progetto per la realizzazione della struttura sanitaria territoriale. La vicenda riguarda l’intero iter di assegnazione e avvio dei lavori relativi all’opera pubblica.

Cologno al Serio. È entrato nel vivo l’iter per la nuova struttura sanitaria territoriale. L’aggiudicazione dell’appalto integrato permette di avviare contemporaneamente progettazione esecutiva e lavori, avvicinando la Casa di Comunità all’apertura e alla piena funzionalità. Il progetto andrà, di fatto, a potenziare la rete dei servizi di prossimità e garantire ai cittadini un accesso più semplice e integrato all’assistenza sanitaria. “L’aggiudicazione dei lavori rappresenta un risultato concreto e un segnale importante per la comunità: il progetto non solo è attivo, ma sta procedendo secondo le tappe definite – sottolinea Rosetta Gagliardo, commissario straordinario della Asst Bergamo Ovest -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tutto quello che riguarda Casa di Comunità a Cologno al Serio...

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Il servizio è destinato a spostarsi alla Casa di Comunità di #Darfo x.com