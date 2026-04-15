Nella Legge di Bilancio 2026 viene stabilito un aumento del limite massimo delle risorse destinate al 5x1000 per gli enti del terzo settore. La novità riguarda l’incremento di questa soglia, che permette di destinare una quota maggiore di contributi fiscali alle organizzazioni che operano in questo settore. La decisione interessa le modalità di assegnazione di fondi pubblici attraverso la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una novità significativa per il mondo del terzo settore: cresce il tetto massimo delle risorse destinate al 5x1000. A partire dal 2026, infatti, lo stanziamento complessivo passa da 525 a 610 milioni di euro annui, segnando un incremento atteso da anni da associazioni, enti di ricerca e organizzazioni di volontariato. Il 5x1000 rappresenta da tempo uno strumento fondamentale di finanziamento per migliaia di realtà che operano in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo. Tuttavia, negli anni il limite massimo di spesa aveva spesso impedito una piena corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti e le somme effettivamente erogate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cresce il tetto massimo delle risorse destinate agli enti del terzo settore

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