informazioni per turisti e visitatori avviso per enti del terzo settore

Il Comune di Montopoli ha diffuso un avviso rivolto a enti del terzo settore e visitatori. L’obiettivo è fornire indicazioni utili per chi si trova nella zona. La comunicazione riguarda le attività turistiche e le modalità di accesso ai servizi disponibili, senza specificare dettagli su eventi o iniziative particolari. L’avviso intende facilitare la fruizione delle attrazioni e garantire un’esperienza più organizzata per i visitatori.

MONTOPOLI Il Comune di Montopoli, che "promuove la valorizzazione del turismo quale risorsa capace di mettere in risalto la storia, il paesaggio e le tradizioni del territorio comunale", vuol "ampliare e migliorare l’accoglienza, l’informazione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, ambientale e produttivo della città e del territorio garantendo ai turisti e visitatori un servizio di accoglienza ed informazione turistica". Per questo motivo il Comune di Montopoli ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di enti del terzo settore "con cui fare rete e realizzare un percorso di co-progettazione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica per il periodo 1 maggio 2026-31 marzo 2027". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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