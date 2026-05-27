Il trailer di Enola Holmes 3, in arrivo a luglio su Netflix, mostra la protagonista alle prese con proposte di matrimonio, scomparse e misteri. La scena presenta la sorella di Sherlock Holmes, interpretata da un'attrice nota per Stranger Things, coinvolta in nuove indagini e situazioni complicate. Il film continua le avventure della giovane detective, con una trama che include eventi insoliti e colpi di scena. La data di uscita è stata annunciata dalla piattaforma streaming.

Arriverà a luglio sugli schermi di Netflix il nuovo capitolo della storia della sorella di Sherlock Holmes, ruolo affidato alla star di Stranger Things. Arriverà a luglio in streaming su Netflix il film Enola Holmes 3, il nuovo capitolo della storia della giovane investigatrice interpretata da Millie Bobby Brown. Nel trailer condiviso ora online si possono vedere molte anticipazioni riguardanti la storia e i misteri che dovrà risolvere la protagonista. Cosa racconterà Enola Holmes 3 Nel nuovo film, diretto da Philip Barantini (Adolescence), la protagonista interpretata da Millie Bobby Brown si ritrova lontana da Londra, a Malta, dove i sogni personali e professionali si scontrano nel caso più intricato e pericoloso che abbia mai affrontato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Enola Holmes 3: proposte di matrimonio, scomparse e misteri nel trailer

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