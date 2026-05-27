Enola Holmes 3 | c' è il trailer ufficiale

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sta per tornare su Netflix una delle saghe gialle più amate dal pubblico: quella di “Enola Holmes” con protagonista la star di “Stranger Things” Milly Bobby Brown. È proprio lei, infatti, a vestire i panni della brillante, intraprendente e vivace sorella minore di Sherlock Holmes, una giovane. 🔗 Leggi su Today.it

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Enola Holmes 3 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

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Temi più discussi: Katie Holmes e la madre Kathleen illuminano il red carpet di New York con l'amore vero: un legame che fa piangere (di gioia); Messaggi per Isabelle, il nuovo film romantico da vedere su Netflix a giugno; Netflix riduce i film originali: meno uscite, più selezione e una line-up 2026 sempre più mirata.

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