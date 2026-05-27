Enola Holmes 3 | c' è il trailer ufficiale

Sta per tornare su Netflix una delle saghe gialle più amate dal pubblico: quella di “Enola Holmes” con protagonista la star di “Stranger Things” Milly Bobby Brown. È proprio lei, infatti, a vestire i panni della brillante, intraprendente e vivace sorella minore di Sherlock Holmes, una giovane. 🔗 Leggi su Today.it

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Enola Holmes 3 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

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Temi più discussi: Katie Holmes e la madre Kathleen illuminano il red carpet di New York con l'amore vero: un legame che fa piangere (di gioia); Messaggi per Isabelle, il nuovo film romantico da vedere su Netflix a giugno; Netflix riduce i film originali: meno uscite, più selezione e una line-up 2026 sempre più mirata.

Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown è a Malta nel primo trailer del film NetflixMillie Bobby Brown è di nuovo la sorella di Sherlock in Enola Holmes 3, il cui cambio location avrà un forte impatto sulla sua storia personale e professionale: ecco il primo trailer ufficiale. comingsoon.it

La morte di Sherlock Holmes, in arrivo nel 2027. reddit

Quando esce Enola Holmes 3 su Netflix? Data, cast e anticipazioni...Quando esce Enola Holmes 3? The Enola Holmes Mysteries è una serie di romanzi sulla sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes e sulle numerose avventure che vive nell'Inghilterra vittoriana, ... tag24.it