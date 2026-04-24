Enola Holmes 3 | Henry Cavill ci sarà Netflix conferma trama e data di uscita

Netflix ha annunciato l’uscita di Enola Holmes 3, confermando la presenza di Henry Cavill nel cast. La trama seguirà la giovane detective mentre si imbatte in una nuova indagine che la porterà a Malta. La protagonista sarà ancora interpretata da Millie Bobby Brown, e il film vedrà il ritorno del personaggio di Sherlock Holmes, interpretato dal attore. La data di uscita è stata comunicata insieme alla conferma del progetto.

La nuova pericolosa indagine condurrà l'investigatrice in erba di Millie Bobby Brown a Malta e vedrà il ritorno del 'fratellone' Sherlock Holmes. Dopo che la produzione si è conclusa nel 2025, Enola Holmes 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale. Il terzo lungometraggio della saga sulla sorellina di Sherlock Holmes interpretata da Millie Bobby Brown approderà su Netflix il 1 luglio e vedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes. Il nuovo adattamento della saga di romanzi young adulti di Nancy Springer tornerà a narrare le gesta dell'investigatrice in erba coinvolta in un caso ancor più ingarbugliato e pericoloso dei precedenti visto che il film promette di avere un tono più adulto.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Enola Holmes 3: Henry Cavill ci sarà, Netflix conferma trama e data di uscita ENOLA HOLMES 3 (2026) First Look | Millie Bobby Brown | Netflix | Release Date | Cast and Crew Notizie correlate La Legge di Lidia Poët 3 su Netflix: Data Uscita, Trama e FinaleRomina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» La terza e ultima stagione... The Boroughs: Cast, trama e data di uscita della nuova serie Netflix prodotta dai DufferDopo il successo planetario di Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con un nuovo progetto che promette di mescolare fantascienza,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: In The Grey di Guy Ritchie: dal 14 maggio al cinema. Enola Holmes 3: Henry Cavill ci sarà, Netflix conferma trama e data di uscitaLa nuova pericolosa indagine condurrà l'investigatrice in erba di Millie Bobby Brown a Malta e vedrà il ritorno del 'fratellone' Sherlock Holmes. movieplayer.it Enola Holmes 3 Release Date Set for Henry Cavill & Millie Bobby Brown SequelNetflix has locked in a release date for Enola Holmes 3, bringing Millie Bobby Brown and Henry Cavill back to screens this summer. The announcement ends months of speculation and makes the detective ... yahoo.com