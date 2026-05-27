Ennesimo furto all' Esselunga bloccato con 300 euro di cosmetici sotto i vestiti

Notizia in breve

Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare cosmetici dal valore di circa 300 euro all’interno di un supermercato a Modena. Il soggetto, senza fissa dimora, aveva nascosto la merce sotto i vestiti e cercato di uscire senza pagare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane. Il tentativo di furto si è verificato in un punto vendita frequentato di recente.