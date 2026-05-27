Ennesimo furto all' Esselunga bloccato con 300 euro di cosmetici sotto i vestiti

Da modenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare cosmetici dal valore di circa 300 euro all’interno di un supermercato a Modena. Il soggetto, senza fissa dimora, aveva nascosto la merce sotto i vestiti e cercato di uscire senza pagare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane. Il tentativo di furto si è verificato in un punto vendita frequentato di recente.

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Un tentativo di furto di prodotti di bellezza è costato l'arresto a un 24enne di origini marocchine. Il giovane, un soggetto senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, ha preso di mira il supermercato "Esselunga via Canaletto" situato a Modena e spesso teatro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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