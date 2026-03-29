Un individuo è stato fermato dopo aver tentato di uscire dalla Rinascente con diversi capi di abbigliamento del valore di circa 680 euro senza pagarli. L’uomo aveva preso vari vestiti dagli scaffali, ma all’arrivo alla cassa ha deciso di non pagare e ha cercato di allontanarsi senza effettuare il pagamento. La polizia è intervenuta e ha fermato il soggetto prima che potesse uscire dal negozio.

È successo nel pomeriggio di sabato 28 marzo all'interno del negozio di via Santa Radegonda a Milano. Sul posto la polizia Ha preso diversi vestiti dagli scaffali della Rinascente, quando è arrivato in cassa ha tirato dritto e ha cercato di scappare. Per lui, però, sono scattate le manette. Tutto è accaduto intorno alle 19.15 quando gli addetti alla vigilanza del negozio si sono resi conto di quello che stava succedendo. Il 33enne non è stato perso d’occhio e quando ha cercato di lasciare l’edificio di via Santa Radegonda lo hanno bloccato e chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una volante della polizia; i poliziotti lo hanno ammanettato e accompagnato in questura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Cerca di fare shopping gratis in Rinascente: bloccato con 680 euro di vestiti

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