Viale Petrarca tenta di uscire dall' Esselunga con 300 euro di merce non pagata | denunciato

Nella mattina di giovedì 21 maggio, una persona è stata denunciata dalla polizia dopo aver tentato di uscire da un supermercato con circa 300 euro di merce non pagata. L'individuo è stato fermato all'uscita di Viale Petrarca, dove è stato trovato con la merce nascosta. La polizia ha poi proceduto con la denuncia per furto. La merce sequestrata è stata restituita al supermercato.

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