Viale Petrarca tenta di uscire dall' Esselunga con 300 euro di merce non pagata | denunciato

Da livornotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di giovedì 21 maggio, una persona è stata denunciata dalla polizia dopo aver tentato di uscire da un supermercato con circa 300 euro di merce non pagata. L'individuo è stato fermato all'uscita di Viale Petrarca, dove è stato trovato con la merce nascosta. La polizia ha poi proceduto con la denuncia per furto. La merce sequestrata è stata restituita al supermercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dovrà rispondere di furto la persona denunciata nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, dalla polizia. L'uomo si è recato all'interno dell'Esselunga dove ha iniziato a riempire due buste con diversa merce. Le sue azioni però non sono passate inosservate alla vigilanza che ne ha seguito i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Volevano fare la spesa gratis all’Esselunga: denunciate due minorenni con 135 euro di merce rubataSabato sera all’Esselunga di via Carloni, a Como due ragazzine avrebbero cercato di uscire dal supermercato pagando soltanto una parte della merce...

Doppio furto in un supermercato Esselunga di Milano: nel giro di 2 ore cercano di rubare 600 euro di merceI malviventi - in due episodi diversi - hanno preso di mira prodotti farmaceutici e alimentari: sono stati arrestati dalla polizia Due interventi nel...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web