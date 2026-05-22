Viale Petrarca tenta di uscire dall' Esselunga con 300 euro di merce non pagata | denunciato
Nella mattina di giovedì 21 maggio, una persona è stata denunciata dalla polizia dopo aver tentato di uscire da un supermercato con circa 300 euro di merce non pagata. L'individuo è stato fermato all'uscita di Viale Petrarca, dove è stato trovato con la merce nascosta. La polizia ha poi proceduto con la denuncia per furto. La merce sequestrata è stata restituita al supermercato.
Dovrà rispondere di furto la persona denunciata nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, dalla polizia. L'uomo si è recato all'interno dell'Esselunga dove ha iniziato a riempire due buste con diversa merce. Le sue azioni però non sono passate inosservate alla vigilanza che ne ha seguito i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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