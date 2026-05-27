Energie in Movimento oltre 400 ospiti per l’evento firmato BAUX tra design impresa e innovazione

Notizia in breve

Oltre 400 persone hanno partecipato a “Energie in Movimento”, evento organizzato da BAUX che ha coinvolto temi di design, impresa e innovazione. La manifestazione si è svolta in una location dedicata, con interventi di esperti e workshop. Sono stati presentati progetti e soluzioni legate alle energie rinnovabili, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti, imprenditori e studenti, che hanno approfondito le tendenze del settore.