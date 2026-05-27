Energie in Movimento oltre 400 ospiti per l’evento firmato BAUX tra design impresa e innovazione
Oltre 400 persone hanno partecipato a “Energie in Movimento”, evento organizzato da BAUX che ha coinvolto temi di design, impresa e innovazione. La manifestazione si è svolta in una location dedicata, con interventi di esperti e workshop. Sono stati presentati progetti e soluzioni legate alle energie rinnovabili, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti, imprenditori e studenti, che hanno approfondito le tendenze del settore.
Tarantini Time Quotidiano Oltre quattrocento ospiti hanno partecipato a “Energie in Movimento”, l’evento organizzato nell’Head Quarter BAUX Casa, nella zona industriale di Faggiano, nato dall’unione di tre importanti realtà imprenditoriali del territorio con l’obiettivo di raccontare nuove forme di energia attraverso innovazione, relazioni, cultura e design. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Marketing BAUX, ha visto insieme BAUX, azienda specializzata nella produzione di ambienti d’arredo su misura che ha celebrato il proprio decennale, BCC San Marzano nel settantesimo anniversario della fondazione ed Emmeauto, che ha presentato la nuova BMW iX3 completamente elettrica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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