Energie in Movimento oltre 400 ospiti per l’evento firmato BAUX tra design impresa e innovazione

Da tarantinitime.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre 400 persone hanno partecipato a “Energie in Movimento”, evento organizzato da BAUX che ha coinvolto temi di design, impresa e innovazione. La manifestazione si è svolta in una location dedicata, con interventi di esperti e workshop. Sono stati presentati progetti e soluzioni legate alle energie rinnovabili, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti, imprenditori e studenti, che hanno approfondito le tendenze del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tarantini Time Quotidiano Oltre quattrocento ospiti hanno partecipato a “Energie in Movimento”, l’evento organizzato nell’Head Quarter BAUX Casa, nella zona industriale di Faggiano, nato dall’unione di tre importanti realtà imprenditoriali del territorio con l’obiettivo di raccontare nuove forme di energia attraverso innovazione, relazioni, cultura e design. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Marketing BAUX, ha visto insieme BAUX, azienda specializzata nella produzione di ambienti d’arredo su misura che ha celebrato il proprio decennale, BCC San Marzano nel settantesimo anniversario della fondazione ed Emmeauto, che ha presentato la nuova BMW iX3 completamente elettrica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

energie in movimento oltre 400 ospiti per l8217evento firmato baux tra design impresa e innovazione
© Tarantinitime.it - “Energie in Movimento”, oltre 400 ospiti per l’evento firmato BAUX tra design, impresa e innovazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

One of Torontos Most Emotional & Inspirational Live Experiences | Walk With Warren

Video One of Torontos Most Emotional & Inspirational Live Experiences | Walk With Warren

Notizie e thread social correlati

Giorno dopo Giorno: tre giorni di eventi tra creatività, impresa e futuro con i protagonisti del design e dell’innovazioneDal 21 al 23 aprile, nel corso della Milano Design Week, si svolgerà un ciclo di eventi presso la sede di un noto quotidiano, incentrato su...

Liceo Galilei protagonista tra innovazione e impresa: studenti premiati al progetto SUD e a Impresa in AzioneAl liceo Galilei sono stati premiati gli studenti coinvolti in progetti legati alla riqualificazione dei fiumi Sabato e Calore, oltre alle iniziative...

Temi più discussi: Partecipazione e cura per Foligno: in città nasce Energia civica; Panieri confermato sindaco di Imola con oltre il 70%, 'risultato storico'; Mantova, Bellintani: Risultato amaro, ma il nostro percorso non finisce qui.

energie in movimento oltreEnergie in movimento, il documentario girato in terra d'Abruzzo. Contro lo spopolamento c'è chi sceglie di restareLa rigenerazione del territorio. Arte, cultura, energie in movimento per fermare lo spopolamento. È questo il senso dell'evento Energie in Movimento – Arte e cultura, motori di rigenerazione territor ... msn.com

energie in movimento oltreEnergie in Movimento, a Gagliano Aterno cultura per rigenerare le aree interneSi terrà il 16 Gagliano Aterno l’evento Energie in Movimento – Arte e cultura, motori di rigenerazione territoriale ... laquilablog.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web