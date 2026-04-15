Dal 21 al 23 aprile, nel corso della Milano Design Week, si svolgerà un ciclo di eventi presso la sede di un noto quotidiano, incentrato su creatività, impresa e innovazione. L’iniziativa celebra il 70° anniversario del giornale e coinvolge protagonisti del settore del design e dell’innovazione. Le tre giornate prevedono incontri e interventi dedicati a temi legati al mondo del progetto e della comunicazione.

Milano, 15 aprile 2026 – In occasione del 70° anniversario de Il Giorno, nasce ‘Giorno dopo Giorno, 70 anni progettando informazione’, il ciclo di eventi che dal 21 al 23 aprile animerà la sede del quotidiano, in Corso Buenos Aires 54, nel cuore della Milano Design Week. Tre giornate di incontri, talk e conversazioni che vedranno protagonisti alcuni tra i più autorevoli nomi del mondo del design, della cultura e dell’impresa. “Rileggere la storia del Paese”. “Celebrare i 70 anni de Il Giorno significa rileggere, attraverso il nostro archivio, la storia del Paese e il modo in cui il giornalismo ha saputo raccontarla, interpretarla e, in alcuni momenti, anticiparla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giorno dopo Giorno: tre giorni di eventi tra creatività, impresa e futuro con i protagonisti del design e dell’innovazione

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Panoramica sull’argomento

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