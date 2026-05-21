Liceo Galilei protagonista tra innovazione e impresa | studenti premiati al progetto SUD e a Impresa in Azione
Al liceo Galilei sono stati premiati gli studenti coinvolti in progetti legati alla riqualificazione dei fiumi Sabato e Calore, oltre alle iniziative di startup green. La scuola ha partecipato a programmi come SUD e Impresa in Azione, ottenendo riconoscimenti ufficiali. Le attività si sono concentrate su interventi ambientali e sulla promozione di imprese sostenibili. Gli studenti, con il supporto di insegnanti e partner, hanno presentato progetti pratici e innovativi in diverse competizioni nazionali.
Grande partecipazione anche alle Competizioni di Impresa in Azione, dove gli studenti delle classi IIIQ e VD hanno trasformato creatività e spirito imprenditoriale in vere idee d’impresa. Un’esperienza che conferma il valore della scuola come laboratorio di idee, innovazione e cittadinanza attiva, costruendo un ponte concreto tra scuola, università, impresa e territorio. Complimenti agli studenti, guidati dalle docenti Maria Concetta Nicoletti e Antonietta Rillo, per l’impegno, la creatività e la capacità di immaginare il futuro. Le Mainarde destano bellezza, meraviglia e stupore, a cominciare dal paesaggio tutto intorno fino alle. Il geologo australiano di origini ungheresi, Laszlo Tothm la colpì con 15 martellate, mentre urlava:. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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