energia rinnovabile a buon mercato si entra in socer

Il Consiglio comunale di Monza ha approvato l’adesione a SoCer, una Comunità energetica rinnovabile attiva nel territorio di Sondrio e riconosciuta dalla Regione Lombardia. La partecipazione permette di promuovere energia rinnovabile a basso costo e di espandere questa iniziativa anche nelle altre province della regione. SoCer si basa su progetti condivisi di produzione e consumo di energia pulita, coinvolgendo enti pubblici e cittadini.

Il Consiglio comunale di Monza aderisce a SoCer, grande Comunità energetica rinnovabile già radicata nel territorio di Sondrio e che - grazie al riconoscimento di Regione Lombardia - sta crescendo nelle altre province lombarde. L’obiettivo è generare benefici ambientali ed economici. "L’energia prodotta all’interno della Comunità gode di un retrofit del Gse – spiega l’assessore all’Energia Carlo Abbà –. Questo si traduce nell’erogazione di incentivi economici che la Cer può decidere come investire, ad esempio per sostenere famiglie in difficoltà". Un percorso complesso, ammette l’assessore, soprattutto sul piano burocratico e tecnologico. "Per questo abbiamo scelto di aderire a una realtà già strutturata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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