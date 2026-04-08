Un rappresentante di Confindustria ha risposto alla Lipu, sottolineando che la richiesta di energia rinnovabile sta aumentando. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle fonti di energia sostenibile, con le parti che evidenziano le necessità di adattarsi alle nuove esigenze del settore. La dichiarazione è arrivata nel contesto di un confronto tra le due organizzazioni, senza ulteriori dettagli su possibili accordi o contrasti.

Pasqualicchio (Confindustria) replica alla Lipu: «Eolico e fotovoltaico riduconoi costi in bolletta, meno dipendenza dai rincari del petrolio» Nuovi investimenti industriali in Capitanata ed in Puglia sulle energierinnovabili, Confindustria Foggia condivide i suggerimenti della Lipu ma invital’associazione ambientalista ad elevare il livello del dibattito. «Non possiamodiscuterne come davanti ad un bar, l’energia è un tema di primaria importanzaper l’economia ed il progresso mondiale, l’energia pulita è una conquista dellesocietà moderne e non possiamo pensare di tornare al Medioevo», la replicadella Presidente della sezione Energia Antonella Pasqualicchio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Di energia rinnovabile c’è sempre più bisogno”

Merz declassa l’energia rinnovabile: non è più una priorità per il PaeseBerlino ha ormai capito che la decarbonizzazione a marce forzate come vorrebbe Bruxelles non solo è impossibile ma semina vittime tra le imprese.

Gruppo Cap, un nuovo impianto produzione energia rinnovabile al Forum di Assago(Adnkronos) – Un’infrastruttura utilizzata quotidianamente dalla comunità in grado di produrre energia green: con il nuovo impianto fotovoltaico da...

Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili

Temi più discussi: L’energia rinnovabile torna di moda anche negli Stati Uniti; Qualità e bellezza, le nostre grandi energie rinnovabili; Shock rinnovabili, liberiamoci dai ricatti fossili e dal nuovo nucleare: greenreport lancia l’idea di un Referendum nazionale; Carbon-Aware Computing: ottimizzazione dei workload AI in base alla disponibilità di rinnovabili.

La crescita delle rinnovabili è una questione di sicurezza energeticaA dirlo è Francesco La Camera, presidente dell’agenzia IRENA, che ha presentato i dati delle installazioni globali del 2025: l’obiettivo di triplicarle, raggiungendo gli 11.000 GW al 2030, è alla port ... ilbolive.unipd.it

Energie rinnovabili: la transizione energetica serve subito all’ItaliaA KEY Energy Summit le più importanti associazioni dell’energia hanno indicato tutte la necessità di sbloccare le energie rinnovabili. infobuildenergia.it

Oggi parliamo di…. ## TRANSIZIONE ENERGETICA, il futuro è presente Sprechiamo energia rinnovabile. Oggi. Non perché manchi la tecnologia, ma perché mancano scelte e responsabilità. I ritardi sulle direttive europee — come la Energy Performanc - facebook.com facebook

Le fonti di energia rinnovabile continuano a crescere a livello mondiale, trainate dal fotovoltaico che nel 2025 ha aggiunto da solo 511 GW di impianti, ovvero circa il 75% della nuova capacità FER installata globalmente. x.com