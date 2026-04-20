Ecovillaggi cosa sono e dove si trovano | natura zero sprechi energia rinnovabile e comunità solidali

In Emilia-Romagna ci sono sette ecovillaggi, comunità che condividono uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Queste aree si distinguono per l’uso di energia rinnovabile, pratiche di riduzione degli sprechi e un forte senso di solidarietà tra i residenti. Ogni villaggio si basa su principi di rispetto reciproco e di convivenza armoniosa con la natura, creando spazi dedicati a uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

Bologna, 20 aprile 2026 – Villaggi ecologici, in Emilia-Romagna ce ne sono ben 7. Si tratta di piccole comunità che uniscono persone e che si ispirano a un modello di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, sociale, spirituale ed economico. Lo scopo di queste comunità, dunque, è quello di vivere e soddisfare i propri bisogni umani in modo il più possibile autosufficiente e pensando alle presenti e future generazioni, con un occhio cioè alla riduzione degli sprechi e tanto altro. Non solo si pensa a risolvere internamente ogni esigenza dei propri membri, ma anche a migliorare le prospettive ambientali. Come? Un ecovillaggio (lo dice la parola stessa) tende a essere un modello sostenibile, per questo si fa uso anche di energie rinnovabili e tecnologie appropriate, difesa dell'ambiente e dell'economia locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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