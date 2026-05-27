Oggi, 27 maggio 2026, il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia ha raggiunto 0,135 euro per kilowattora, equivalenti a 134,53 euro per megawattora. È il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia nel paese. Questa cifra segna un aumento rispetto ai giorni precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 27 Maggio 2026, un valore di 0,135 €kWh (134,53 €MWh). Si tratta di un incremento del 6,8% rispetto a ieri e di un valore superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,114 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,119 €kWh). Questo dato segnala una fase di rialzo dei prezzi nel mercato libero, anche se il valore attuale non è vicino ai massimi del mese. Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la componente energia della bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,135 €/kWh – 27 Maggio 2026

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