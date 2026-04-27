Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi, 27 aprile 2026, a 0,122 euro per kilowattora (122,41 euro per megawattora). Si tratta del prezzo base all’ingrosso nel mercato libero, che mostra un incremento rispetto alle settimane precedenti. Questa variazione riflette le oscillazioni recenti nel costo dell’energia nel settore all’ingrosso.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 27 Aprile 2026, un valore di 0,122 €kWh (122,41 €MWh). Questo dato segna un rialzo del 13,6% rispetto a ieri e si posiziona leggermente sopra la media degli ultimi 30 giorni (+0,4%). Negli ultimi sette giorni, il prezzo medio è stato di 0,111 €kWh, evidenziando una tendenza al rialzo nell’ultima settimana. Per chi ha scelto il mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per le offerte a prezzo variabile. Tuttavia, il costo finale in bolletta sarà superiore, poiché a questo valore vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, imposte e IVA.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,122 €/kWh – 27 Aprile 2026

Notizie correlate

Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,128 €/kWh – 8 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,130 €/kWh – 10 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: CER e povertà energetica: una leva strutturale per l’accesso equo all’energia; ORIT: l'aumento della tassa sui produttori di energia elettrica non dovrebbe avere un impatto materiale; Il prezzo del gas apre in rialzo a 42,67 euro ad Amsterdam: timori per le bollette; Convergenza dei prezzi dell’elettricità in Europa, mercato italiano del 12% più caro del mercato nordico.

Rincari energia 2026: bolletta elettrica in aumento dell’8,1%. Le novità per i consumatoriNotizie poco rassicuranti sul fronte dei costi energetici. L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha ufficializzato l'aggiornamento ... ilsipontino.net

Piazza Affari: Alerion Clean Power in rally(Teleborsa) - Rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti d ... borsa.corriere.it

LA DEA si occupa quotidianamente di distribuzione dell’energia elettrica e di pubblica illuminazione. Non si tratta soltanto di un compito... Leggi l'articolo #energia - facebook.com facebook