Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero è aumentato nuovamente. Oggi, 4 maggio 2026, il prezzo all’ingrosso, noto come PUN, si attesta a 0,136 euro per kilowattora, equivalenti a 136,33 euro per megawattora. Questo dato rappresenta un incremento rispetto alle quotazioni precedenti e riflette le variazioni del mercato energetico nel giorno corrente.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 4 Maggio 2026, un deciso rialzo, attestandosi a 0,136 €kWh (136,33 €MWh). Si tratta di un aumento del 31,2% rispetto a ieri e di un valore superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,110 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,115 €kWh). Il dato odierno, pur non essendo il massimo del mese, rappresenta un segnale di tensione sui mercati energetici. Data PUN (€kWh) Oggi (4 Maggio 2026) 0,136 Ieri 0,104 Media ultimi 7 giorni 0,110 Media ultimi 30 giorni 0,115 Massimo ultimi 30 giorni 0,151 Minimo ultimi 30 giorni 0,083 Il PUN rappresenta il prezzo base dell’energia elettrica all’ingrosso sul mercato libero e costituisce il riferimento per la formazione delle offerte delle principali compagnie energetiche.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in forte rialzo: PUN oggi a 0,136 €/kWh – 4 Maggio 2026

Notizie correlate

Energia elettrica in forte rialzo: PUN oggi a 0,142 €/kWh – 13 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,128 €/kWh – 8 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Report Legambiente: Italia bocciata per dipendenza energetica e caro bolletta. I dati; Dipendenza energetica: l’Italia è vulnerabile e le bollette ne risentono; Southern Co supera le stime sugli utili del primo trimestre grazie al forte aumento della domanda di energia elettrica; Accelerazione sugli investimenti per consolidare la leadership in Italia, via libera al bilancio del Gruppo Dolomiti Energia: Attuiamo gli obiettivi di crescita.

1° maggio storico: prezzi dell’energia elettrica a zero in Italia grazie al fotovoltaicoIn un giorno festivo con bassi consumi e ottima produzione fotovoltaica, il primo maggio scorso, il mercato elettrico italiano ha registrato per la prima volta nella storia prezzi pari o vicini allo ... ilfattoquotidiano.it

Case allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica, denunciati in 3 a SolarinoA Solarino, in via Solferino, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di predisposto servizio di controllo effettuato con l’ausilio di personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato tre persone ... siracusanews.it

Ho il diritto di rimuovere i pali dell’energia elettrica Se e quando la legge permette al proprietario di un fondo di ottenere la rimozione o lo spostamento... - facebook.com facebook