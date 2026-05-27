Energia e salute in Puglia | il dibattito al Teatro Apollo di Lecce

Al Teatro Apollo di Lecce si è svolto un dibattito sulla relazione tra energia e salute in Puglia, con particolare attenzione all’incidenza superiore della regione rispetto alla media nazionale di mesotelioma. Si è discusso di come le emissioni industriali storiche abbiano influenzato la salute dei residenti, contribuendo all’aumento di questa malattia. Sono state analizzate le conseguenze delle attività industriali passate sulla salute pubblica e le possibili ripercussioni future.

? Punti chiave Perché l'incidenza del mesotelioma in Puglia supera la media nazionale?. Come influiscono le vecchie emissioni industriali sulla salute attuale dei cittadini?. Perché la Puglia non ha ancora un percorso di cura specifico?. Chi deve garantire la responsabilità sociale delle aziende nei siti SIN?.? In Breve Incidenza mesotelioma in Puglia superiore del 12,6% rispetto alla media nazionale.. Latenza patologie amianto tra 30 e 40 anni dopo esposizione storica.. Puglia non dispone del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico per mesotelioma.. Territorio ospita quattro Siti di Interesse Nazionale con impatto sanitario rilevante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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