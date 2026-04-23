Jazz Day al Teatro Apollo di Lecce il Conservatorio celebra la giornata internazionale con Rick Margitza

Il Conservatorio di Lecce organizza un evento speciale per l’International Jazz Day 2026, che si terrà giovedì 30 aprile alle 20 al Teatro Apollo. La serata prevede un concerto con il sassofonista americano Rick Margitza, noto per le sue collaborazioni con importanti artisti jazz. L’evento coinvolge istituzioni e musicisti locali e internazionali, e rappresenta una delle principali iniziative per celebrare questa giornata dedicata alla musica jazz.

Nel cuore di Lecce si celebra l’International Jazz Day 2026 con un appuntamento di particolare rilievo artistico e istituzionale in programma giovedì 30 aprile alle 20.30, al Teatro Apollo in via Salvatore Trinchese 13-14.Sul palco la Big Band del Conservatorio Tito SchipaA organizzare.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Giornata Internazionale del Jazz, eleonora Strino Quartet al Teatro Politeama di NapoliGiornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: International Jazz Day, al Teatro Stimate il concerto della Jazzset Orchestra; Concerto MuSa Jazz Meets – International Jazz Day; UNESCO International Jazz Day 2026; International Max-Jazz Day: Il Jazz da Kansans City a Roma. Jazz Day 2026 sbarca a Verona con un concerto a ingresso liberoJazzset Orchestra al teatro Stimate di Verona: 18 musicisti e grandi voci per festeggiare la Giornata Internazionale del Jazz ... veronaoggi.it Jazz Day, il Conservatorio Tito Schipa celebra la giornata internazionale con Rick MargitzaLECCE - Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, celebra l'International Jazz Day 2026 ... corrieresalentino.it …Quindi manca solo una settimana! International Jazz Day Alba - pomeriggio in musica International Jazz Day Alba - Jelly Roll Plays Morton International Jazz Day e tanta felicità - facebook.com facebook International Max-Jazz Day: Il Jazz da Kansans City a Roma ift.tt/5NTlGuk x.com