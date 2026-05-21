A Lecce Dio finisce sotto processo | il premio Falcone e Borsellino batte ogni record al teatro Apollo
A Lecce si svolge un processo che coinvolge una figura religiosa, con un evento che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La cerimonia si è tenuta al teatro Apollo, dove è stato assegnato il premio Falcone e Borsellino, riconoscimento che ha battuto ogni record di partecipazione. Durante la manifestazione, è stato rimarcato il ruolo della memoria come strumento contro la criminalità organizzata, con interventi che hanno sottolineato l’importanza di preservare questa eredità.
LECCE - “Il potere della memoria è straordinario, va protetto perché è l’arma per combattere la criminalità organizzata”. E ancora: legalità, rispetto degli altri, libertà. Sono questi i concetti tornati più volte negli interventi della quarta edizione del Premio Falcone Borsellino, celebrata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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