A Lecce Dio finisce sotto processo | il premio Falcone e Borsellino batte ogni record al teatro Apollo

A Lecce si svolge un processo che coinvolge una figura religiosa, con un evento che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La cerimonia si è tenuta al teatro Apollo, dove è stato assegnato il premio Falcone e Borsellino, riconoscimento che ha battuto ogni record di partecipazione. Durante la manifestazione, è stato rimarcato il ruolo della memoria come strumento contro la criminalità organizzata, con interventi che hanno sottolineato l’importanza di preservare questa eredità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui