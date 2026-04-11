Sono trascorsi due anni dalla tragedia avvenuta nella centrale idroelettrica di Enel Green Power situata a Bargi, sul lago di Suviana, nell’Appennino bolognese. La struttura si trova ancora allagata e le indagini sul incidente sono ferme senza sviluppi recenti. La zona continua a essere interessata dai lavori di messa in sicurezza, mentre le autorità non hanno ancora comunicato novità sulle eventuali responsabilità.

Sono passati due anni dalla tragedia della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi, sul lago di Suviana, nel cuore dell’Appennino bolognese. Il 9 aprile del 2024, alle 14.58, un’ esplosione durante il collaudo di una turbina, tra i piani – 8 e – 9, intrappolò i lavoratori in una tomba d’acqua. Sette quelli che non riuscirono a salvarsi: Vincenzo Garzillo, Vincenzo Franchina, Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi e Alessandro D’Andrea. Altri sei rimasero feriti, alcuni ustionati in modo grave. Oggi, sabato 11 aprile, a Camugnano, ci sarà un momento di ricordo condiviso, con la celebrazione di una messa chiesta da Enel, a cui parteciperanno familiari delle vittime, istituzioni e dipendenti, ma è un anniversario intriso di amarezza e polemiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due anni dalla strage di Suviana: la centrale di Enel Green Power è ancora allagata e l’inchiesta è in stallo

Strage di Suviana, 3 piani sott’acqua: dopo 2 anni l’inchiesta è al paloBologna, 1 aprile 2026 – Il 9 aprile 2024 uno scoppio sotterraneo alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana, uccise...

Strage di Suviana, due anni dopo le indagini sono bloccateDevono essere ancora svuotati dall'acqua gli ultimi tre piani della centrale idroelettrica di Bargi, dove morirono 6 operai al lavoro su una turbina.

Temi più discussi: Suviana, Maurizio Fabbri: Ferita ancora aperta. Servono verità, responsabilità e rispetto per il territorio; ANMIL – A due passi dal 28 aprile e dal 1° Maggio la strage di operai; Suviana, due anni dopo la strage: Serve verità; Enel: L’impegno continua. Restiamo aperti al dialogo.

Due anni dalla strage di Suviana, con tre piani sommersi indagini a rilentoSono passati due anni dal 9 aprile 2024 quando un improvviso e devastante scoppio sotterraneo ha ucciso sette lavoratori, ferendone altri sei, impegnati in un collaudo ad un generatore della centrale ... ansa.it

Due anni fa la strage di Suviana: Ogni giorno che passa la verità si allontanaIl 9 aprile 2024 un'esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi uccise sette lavoratori: per le indagini vanno ancora recuperati i dispositivi nei piani tuttora allagati. E si allungano i tempi a ... zic.it

Sono passati due anni dalla strage alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana, nella quale morirono sette operai: Vincenzo Garzillo, Alessandro D'Andrea, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi, Mario Pisani, Vincenzo Franchina - facebook.com facebook