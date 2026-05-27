endoscopia digestiva nuove procedure

All’ospedale Maggiore di Lodi sono state eseguite per la prima volta due procedure di endoscopia digestiva, consentendo di intervenire all’interno del corpo umano con tecniche minimamente invasive. Le nuove tecniche permettono di riparare i tessuti dall’interno senza ricorrere a interventi tradizionali più invasivi. La tecnologia utilizzata permette di navigare all’interno del tratto digestivo con precisione, riducendo i tempi di recupero e i rischi associati.

“Navigare“ dentro il corpo umano quasi senza lasciare traccia, riparando i tessuti dall’interno. È la frontiera mininvasiva varcata dall’ Endoscopia Digestiva dell’ ospedale Maggiore di Lodi, dove sono state eseguite per la prima volta due procedure chirurgiche all’avanguardia. Un risultato che la primaria, Piera Leoni, definisce "un enorme balzo in avanti nel patrimonio di competenze e nell’offerta diagnostica e terapeutica ai pazienti". Il primo intervento, eseguito dal dottor Fabio Chicco e dalla sua équipe, ha riguardato il drenaggio ecoendoscopico tramite protesi di una pseudocisti pancreatica. Questa metodica garantisce gli stessi risultati della chirurgia tradizionale, ma con una ridotta invasività, minor rischio di complicanze e una degenza decisamente più contenuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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ENDOSCOPIA DIGESTIV SUPERIOAR

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