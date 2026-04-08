Endoscopia digestiva nuova responsabile

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha comunicato la nomina della dottoressa Chiara Sterpi come nuova responsabile della struttura di Endoscopia digestiva dell’Alta Val di Cecina Valdera. La sede operativa si trova presso l’ospedale Lotti di Pontedera. La nomina è stata ufficializzata recentemente e riguarda la gestione della struttura dedicata alle procedure di endoscopia digestiva.

PONTEDERA L’Azienda USL Toscana nord ovest annuncia la nomina della dottoressa Chiara Sterpi nuova responsabile della struttura di Endoscopia digestiva dell’Alta Val di Cecina Valdera, con sede operativa presso l’ ospedale Lotti di Pontedera. La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi con un apposito provvedimento della Direzione Aziendale e la dottoressa Sterpi ha già assunto ufficialmente l’incarico. Sterpi, laureata in Medicina e Chirurgia e successivamente specializzata presso l’Università di Pisa, porta con sé una consolidata esperienza clinica e gestionale maturata in oltre quindici anni di attività all’interno dell’ Azienda USL Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Endoscopia digestiva, nuova responsabile Le eccellenze della sanità. Endoscopia digestiva, interventi all’avanguardiaL’unità operativa di Gastroenterologia dell’ospedale di Cona sta facendo importanti passi avanti nel campo dell’endoscopia digestiva con... Ostia, al Grassi tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia DigestivaOstia, 13 marzo 2026 – Tre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed... Endoscopia e Colonoscopia Argomenti più discussi: Endoscopia digestiva, nuova responsabile; Un esame in 24 ore per cambiare la cura del reflusso: la novità all'ospedale di Altamura; Diagnosi in 24 ore per il reflusso gastroesofageo in nuovo ambulatorio Asl Bari; Tumore del colon retto: Aderite allo screening. I servizi sanitari sul territorio. Endoscopia, nuova nomina. Il responsabile è Arcangelo SenaÈ Arcangelo Sena il nuovo responsabile dell’Unità di Endoscopia digestiva dell’ospedale di Castel Del Piano. Il dottor Sena (nella foto), laureato e specializzato in Gastroenterologia all’Università ... lanazione.it Risponde Manuele Furnari, professore Associato Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Policlinico San Martino Genova - facebook.com facebook