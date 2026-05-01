Endoscopia digestiva un nuovo centro alla San Francesco

È stato annunciato un cambiamento alla guida dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva presso la Casa di cura San Francesco di Bergamo. Un nuovo centro dedicato a questa specializzazione è stato aperto di recente, offrendo servizi aggiornati e tecnologie moderne. La struttura, che si occupa di esami diagnostici e interventi, ha avviato la sua attività sotto la direzione di un nuovo responsabile. La novità rappresenta un passo importante per la sanità locale.

L’AVVICENDAMENTO. Cambio della guardia alla guida dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva della Casa di cura San Francesco di Bergamo. Il dottor Nicola Olivari succede al dottor Paolo Zanoni alla guida dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva della Casa di cura San Francesco di Bergamo, che continuerà comunque a svolgere attività clinica come endoscopista, e a ricoprire il ruolo di vice direttore sanitario, affiancando il dott. Simone Beretta, che assumerà la guida della Direzione sanitaria. La scelta va nella direzione decisa degli ultimi anni dalla direzione della Casa di cura, su impulso del Consiglio di Amministrazione, che ha avviato un percorso di rinnovamento tecnico e strutturale per mantenere una risposta adeguata ai bisogni clinici e assistenziali dei pazienti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Endoscopia digestiva, un nuovo centro alla «San Francesco» Stay Hotel Porto Centro Trindade, Portugal | Geeta Travel Gallery Notizie correlate Endoscopia digestiva, nuova responsabilePONTEDERA L’Azienda USL Toscana nord ovest annuncia la nomina della dottoressa Chiara Sterpi nuova responsabile della struttura di Endoscopia... Le eccellenze della sanità. Endoscopia digestiva, interventi all’avanguardiaL’unità operativa di Gastroenterologia dell’ospedale di Cona sta facendo importanti passi avanti nel campo dell’endoscopia digestiva con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Endoscopia digestiva, un nuovo centro alla San Francesco; Meloni celebra il lascito di Francesco | pace e cura dei fragili. Endoscopia digestiva, un nuovo centro alla «San Francesco»Cambio della guardia alla guida dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva della Casa di cura San Francesco di Bergamo. ecodibergamo.it Torino. San Giovanni Bosco. Nuovo Servizio di Endoscopia Digestiva e area accoglienzaSi tratta dei primi lavori conclusi nell’ambito degli interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento normativo dell’Ospedale. Gli interventi sono finanziati con risorse statali e regionali di cui ... quotidianosanita.it Poteva mancare Zigheddu a Santu Franziscu Ovviamente no e come ogni anno Francesco Calledda è partito a piedi dalla sua Aritzo, ieri notte era a Nuoro e stamattina è stato accolto nel - facebook.com facebook Dalle sperimentazioni di Francesca Woodman alla ricerca di Marinella Senatore, fino agli scatti di Halsman e all'omaggio di Pistoletto a San Francesco: sono le mostre del weekend del primo maggio #ANSA x.com