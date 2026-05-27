Enciclica Magnifica Humanitas Papa Leone | La tecnologia non è neutrale assume il volto di chi la usa Evitare l’idolatria del profitto

Notizia in breve

Il Papa ha affermato che la tecnologia non è neutrale, ma assume il volto di chi la utilizza. Durante l’enciclica Magnifica Humanitas, ha sottolineato che la tecnica può essere un aiuto o un pericolo, a seconda di chi la pensa, la finanzia, la regola e la impiega. Ha anche avvertito di evitare l’idolatria del profitto, evidenziando che la tecnologia può essere influenzata dalle motivazioni di chi la controlla.