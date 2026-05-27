Enciclica Magnifica Humanitas Papa Leone | La tecnologia non è neutrale assume il volto di chi la usa Evitare l’idolatria del profitto
Il Papa ha affermato che la tecnologia non è neutrale, ma assume il volto di chi la utilizza. Durante l’enciclica Magnifica Humanitas, ha sottolineato che la tecnica può essere un aiuto o un pericolo, a seconda di chi la pensa, la finanzia, la regola e la impiega. Ha anche avvertito di evitare l’idolatria del profitto, evidenziando che la tecnologia può essere influenzata dalle motivazioni di chi la controlla.
La tecnica non è un salvagente né un veleno in sé. Diventa l’una o l’altra a seconda di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Lo scrive Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla dignità umana nell’epoca delle macchine intelligenti. “In astratto, essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell’umanità, come non è di per sé un male; ma, concretamente, non è neutrale”. Da questa premessa il pontefice traccia una linea netta: la prima scelta non è tra un sì o un no alla tecnologia, bensì “tra edificare Babele o ricostruire Gerusalemme”. Due modelli opposti: da un lato un potere che pretende di dominare il cielo, dall’altro un popolo che, alla presenza di Dio, lavora unito “per rialzare le mura della convivenza fraterna”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Enciclica Magnifica humanitas, Leone XIV e il dovere di restare umani
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