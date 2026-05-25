Papa Leone XIV ha presentato nella sala del Sinodo l'enciclica “Magnifica humanitatis”, dedicata alla tutela dell’essere umano nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale. La pubblicazione si concentra sui rischi e le responsabilità legate allo sviluppo tecnologico e sulle sfide etiche che ne derivano. La presentazione è avvenuta in un contesto ufficiale, con i partecipanti seduti attorno a un grande tavolo, ascoltando il discorso del Pontefice.

Papa Leone XIV ha presentato nella sala del Sinodo la prima enciclica “Magnifica humanitatis”, sulla custodia dell’essere umano nel tempo dell’Intelligenza Artificiale. Nel testo, Leone ha denunciato la “cultura del potere” che guida la corsa all’IA, specialmente nello sviluppo di metodi sempre più sofisticati di guerra a distanza. Ha dichiarato che “ non è ammissibile ” affidare decisioni irreversibili e letali ai sistemi di IA, creando un altro punto di scontro con l’amministrazione Trump, che invece ha lavorato intensamente per deregolamentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. In “Magnifica Humanitatis” Papa Leone ha fatto più volte appello agli sviluppatori di IA e ai leader politici responsabili della loro regolamentazione affinché rallentino e riflettano su ciò che stanno facendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas

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Papa Leone XIV, presentazione Enciclica Magnifica Humanitas - Oggi 25 maggio ore 11.15 su TV2000

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