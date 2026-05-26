Il nuovo video di Charli XCX presenta una sfilata con elementi glamour e provocatori, con cinque curiosità di moda. Tra le scene ci sono cameo di personaggi del settore fashion e una fila di persone influenti sedute in prima fila. Sono visibili vari look dettagliati e alcuni incidenti durante la passerella. Il video combina elementi di spettacolo e moda, mostrando scene di cadute e outfit vistosi, creando un’atmosfera vivace e imprevedibile.

Il nome, da solo, ci dice già tutto quello che dovremmo sapere. SS26 sta per SpringSummer 2026 (Primavera-estate 2026), una sigla che di solito trovi sugli inviti alle sfilate, non nella playlist del venerdì. Ed ecco che il video musicale si comporta di conseguenza: si popola di star e figure del mondo moda, da Carine Roitfeld ad Anthony Vaccarello fino a Lyas, cioè tutte quelle facce che magari non riconosce tua zia, ma un insider della moda sì. Non possiamo certo dire che Charli XCX non abbia fatto i compiti. Da qui, infatti, le cose da notare iniziano ad accumularsi: l’invito costruito come quello di una sfilata, il cast pieno di addetti ai lavori, la serie infinita di look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La sfilata più brat & glam che ci sia: ecco 5 curiosità moda del nuovo video di Charli XCX

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