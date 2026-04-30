Terni tutto pronto per la sfilata dei carri della 130° edizione del Cantamaggio IL PROGRAMMA
A Terni si avvicina la 130ª edizione del Cantamaggio, un evento che coinvolge la città con la tradizionale sfilata dei carri. La manifestazione si terrà questa sera, con il centro cittadino che si prepara ad accogliere numerosi partecipanti e spettatori. Il programma prevede la parata dei carri decorati, accompagnata da musica e animazioni, in una giornata di festa che si ripete annualmente da oltre un secolo.
La città di Terni è pronta a vivere una delle serate più attese dell’anno con la 130° edizione del Cantamaggio Ternano. Oggi giovedì 30 aprile il centro cittadino si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Le condizioni meteorologiche.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Terni, 130° edizione del Cantamaggio: “Orgoglio e partecipazione”. La novità della discoteca sul carro IL PROGRAMMA
Terni, divieti di sosta e circolazione stradale per la sfilata dei carri del Cantamaggio ORDINANZAUna ordinanza municipale è stata firmata dal dirigente governo del territorio, in previsione della sfilata dei carri di maggio.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Terni, Cantamaggio: giovedì la sfilata dei carri. I divieti di sosta e le chiusure al traffico; Tennis tavolo - Le giovani promesse di Brunetti e Bagnolese cercano gloria ai Campionati Italiani di Terni; Mercatino da Forte dei Marmi: tutto pronto; Tutto pronto per la seconda edizione di Gioca Orvieto.
Tennis tavolo – Le giovani promesse di Brunetti e Bagnolese cercano gloria ai Campionati Italiani di TerniTerni Tutto pronto per i Campionati Italiani Giovanili Under 11, 13, 15 e 17, in programma a Terni. Un appuntamento importante che rappresenta non solo ... vocedimantova.it
Basket, Serie C Unica: Terni-Gubbio inaugura le semifinali playoffdi Ca. For. Tutto è pronto per le semifinali playoff di Serie C Unica. Si parte con Esseti Basket Terni-Emi Basket Gubbio. La partita inaugurale è in programma sabato 25 aprile alle 20 al Pala Di Vitt ... umbria24.it
Il Questore di Terni, Michele Abenante ha intensificato i controlli in città con una serie di provvedimenti preventivi e restrittivi. Un cittadino marocchino è stato colpito da Daspo Urbano per 2 anni e ricevuto l'ordine di lasciare l'Italia entro una settimana, poiché ir - facebook.com facebook