Il 15 maggio un esercizio commerciale di Empoli è stato teatro di una rapina aggravata. Durante l’evento, l’aggressore stava preparando i bagagli per fuggire quando è stato fermato. La rapina ha coinvolto una commerciante cinese, che è stata presa di mira durante l’episodio. La polizia ha identificato e arrestato il responsabile, che stava per allontanarsi dal luogo del crimine.

EMPOLI – L’episodio risale allo scorso 15 maggio, quando un esercizio commerciale situato nel cuore di Empoli è diventato il teatro di una violenta rapina aggravata. A farne le spese è stata la titolare, una donna di nazionalità cinese, aggredita brutalmente da un giovane armato. Secondo la ricostruzione dei fatti, il malvivente ha fatto irruzione nel locale minacciando la vittima con una pistola, per poi accanirsi su di lei colpendola a più riprese con il calcio dell’arma. La violenza dell’assalto ha provocato alla negoziante ferite e lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in trenta giorni. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina, si sono concentrate sull’analisi meticolosa degli spostamenti del sospettato, sia antecedenti che successivi al colpo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Empoli, risolto il caso della rapina alla commerciante cinese: l’aggressore stava preparando i bagagli per fuggire

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