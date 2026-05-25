La polizia di Stato ha arrestato un uomo durante la preparazione di un attentato in centro a Reggio Emilia. L’individuo stava organizzando un attacco quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con il suo fermo, prima che potesse mettere in atto l’azione. Le autorità hanno sequestrato materiali e documenti che potrebbero essere collegati al piano terroristico. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle forze di polizia.

Reggio Emilia, 25 maggio 2026 – Sventato un attacco terroristico a Reggio. La polizia di Stato ha arrestato un 22enne italiano di seconda generazione, di origini marocchine, sostenitore dello Stato Islamico che giovedì scorso avrebbe avuto l’intenzione di andare in centro armato di coltello e fare male alle persone. Il giovane avrebbe avuto contatti, tramite una piattaforma di messaggistica, con un presunto sostenitore dell’Isis che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo al fine di compiere un attentato, in Italia o all’estero. E lui avrebbe acconsentito. I fatti La Digos di Reggio, coadiuvata dagli agenti della Sezione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stava preparando un attentato in centro a Reggio, arrestato un terrorista

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