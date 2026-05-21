Un minorenne rilasciato dopo un arresto per legami con l’Isis ha subito acquistato un cellulare e ha iniziato a comunicare con altre persone. Le autorità avevano intercettato messaggi e conversazioni che indicavano una pianificazione di azioni violente. Gli investigatori hanno ricostruito il suo coinvolgimento e le sue intenzioni, evidenziando come si stesse preparando per un possibile attacco. La vicenda solleva ancora una volta il tema della radicalizzazione tra i giovani e delle attività di prevenzione.

La prima cosa che ha fatto appena tornato in libertà è stata quella di acquistare un cellulare e una nuova scheda, mettersi in contatto con soggetti vicini all’estremismo islamista radicale e cominciare a studiare un possibile attacco terroristico con un kalashnikov a Firenze o perfino contro il Vaticano. Con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, un 15enne tunisino da tre anni in Italia è stato arrestato dagli agenti della Digos di Firenze. Tutto nasce da una segnalazione dell’intelligence nazionale: gli 007, notata un’attività sospetta sui social telegram e tik tok di un profilo geolocalizzato vicino Firenze, hanno informato la digos del capoluogo toscano, che prontamente ha svolto accertamenti, riuscendo in breve tempo a dare un volto e un nome all’account. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minorenne "collegato all’Isis": "Si stava preparando per colpire"

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