emergenza e prevenzione croce rossa entra a scuola

La Croce Rossa di Ameglia ha avviato un programma di educazione sanitaria nelle scuole. Il progetto coinvolge studenti e insegnanti e si concentra su temi di prevenzione e emergenza. L'iniziativa mira a fornire informazioni pratiche e conoscenze di base in ambito sanitario. La presenza della Croce Rossa nelle scuole si inserisce in un piano di educazione alla salute rivolto ai giovani.

La Croce Rossa di Ameglia entra nelle scuole con un ampio programma di educazione sanitaria dedicato ai giovani alunni e alle insegnanti. Un progetto, quello denominato ’Impariamo ad aiutare’, che vede coinvolti oltre cento bambini in un percorso di prevenzione e conoscenza delle buone pratiche in caso di emergenza sanitaria. Protagonisti, i bambini della scuola primaria di Canale, dell’Istituto comprensivo Castelnuovo Luni Ortonovo, chiamati a partecipare ad alcune attività pensate dai volontari della Croce Rossa, anche con l’ausilio di un’ambulanza del comitato. E proprio il mezzo di soccorso è stato il protagonista indiscusso, con i giovani alunni incuriositi e interessati dalla molteplicità di macchinari presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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