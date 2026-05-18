Prevenzione con la Croce Rossa Erogate 640 prestazioni gratuite

Nella giornata dedicata alla prevenzione gratuita, la Croce Rossa di Albiano Magra ha registrato un numero di prestazioni che supera ogni aspettativa, con 640 servizi erogati. L’evento si è svolto presso la sede dell’associazione, attirando numerosi cittadini che hanno potuto usufruire di controlli e consulenze senza costi. L’organizzazione ha funzionato senza intoppi, garantendo il rispetto degli orari e la gestione efficace dei partecipanti. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di persone interessate alla prevenzione e alla cura della propria salute.

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Numeri da record e un’organizzazione impeccabile hanno segnato la giornata della prevenzione gratuita svoltasi nella sede della Croce Rossa di Albiano Magra. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, il comitato presieduto da Marcello Lo Presti ha trasformato la sede in un vero e proprio polo sanitario d’eccellenza, erogando ben 640 prestazioni tra visite specialistiche, test, ecografie ed esami vari. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dalla presenza di un vero e proprio ‘battaglione’ di specialisti di altissimo profilo. A guidare il gruppo, Ferruccio Bonino, scienziato di fama internazionale e scopritore dei principali virus epatitici, con lui Giovanni Orlandi, responsabile della Rete Ictus della Regione Toscana e Lorenzo Bertolotti, ecografia e radiologo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione con la Croce Rossa. Erogate 640 prestazioni gratuite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cefalù e la campagna di prevenzione dell'Asp, erogate in poche ore 568 prestazioniIn poche ore sono state erogate 568 prestazioni, dal Pap test allo screening per il diabete, dall'applicazione del microchip agli animali ai test per... Settimana della Croce Rossa italiana: a Formia screening, prevenzione e formazione per i cittadiniLa città di Formia si prepara alla tre giorni dedicata alla Croce Rossa italiana. La Croce Rossa Italiana, con il progetto Itinerari della Salute, porta prevenzione cardiovascolare nelle città e piazze di tutta Italia. Dopo la tappa a Taurianova, in Calabria, ripartiamo per una nuova destinazione. Il viaggio continua e anche anche gli indovinelli: x.com Prevenzione con la Croce Rossa. Erogate 640 prestazioni gratuiteNumeri da record e un’organizzazione impeccabile hanno segnato la giornata della prevenzione gratuita svoltasi nella sede della Croce Rossa di Albiano Magra. In occasione della Giornata Mondiale della ... lanazione.it Le norme sulla gravidanza nel tuo paese/cultura che potrebbero essere guardate con diffidenza? reddit Formia, prevenzione e solidarietà in piazza: successo per la Settimana della Croce RossaFormia, successo per la Settimana della Croce Rossa: tre giornate di screening gratuiti, primo soccorso, prevenzione e solidarietà tra Casa del Sole e Piazza Aldo Moro ... latinaquotidiano.it