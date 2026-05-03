Settimana della Croce Rossa italiana | a Formia screening prevenzione e formazione per i cittadini

A Formia si avvicina una tre giorni dedicata alla Croce Rossa italiana, che si terrà dall’8 al 10 maggio e vede il patrocinio del Comune. Durante l’evento, sono previsti screening, attività di prevenzione e sessioni di formazione rivolte ai cittadini. La manifestazione si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, con un calendario di iniziative aperte a tutti.

La città di Formia si prepara alla tre giorni dedicata alla Croce Rossa italiana. L'evento, patrocinato dal Comune, si svolgerà dall'8 al 10 maggio, con una serie di iniziative e un messaggio forte e diretto: la prevenzione salva la vita.Non una semplice manifestazione dunque, ma un invito ad.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Croce Rossa Senigallia, sulla 'spiaggia di velluto' un fine settimana di formazione e impegno per i volontariSENIGALLIA - Non solo addestramento, ma anche condivisione, crescita e responsabilità: è questo il significato del Corso sperimentale PWC che si è... Settimana della Croce Rossa 2026In occasione della Settimana della Croce Rossa, in programma da lunedì 4 a domenica 10 maggio, il Comitato di Parma della Croce Rossa Italiana... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Settimana della Croce Rossa 2026; Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana compie 160 anni; 4 maggio consegna dell’Emblema di Protezione 2026: al via la settimana della Croce Rossa a Modena; Il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana Internazionale. Il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana InternazionaleIl Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa con un ricco ... messina.gazzettadelsud.it Nel Salento il progetto nazionale Itinerari della Salute promosso dalla Croce Rossa Italiana.Un fine settimana dedicato interamente al benessere, alla consapevolezza e alla diagnosi precoce animerà il Salento grazie al progetto nazionale Itinerari della Salute promosso dalla Croce Rossa Ita ... leccesette.it Ieri, camminando per strada, sono passato ad una sede di un Comune, e ho visto la bandiera della Croce Rossa sventolare. Fa sempre un certo effetto. In questi giorni, in questa settimana, i Comitati della @crocerossa stanno consegnando le bandiere ai Sind x.com Sta per iniziare la Settimana della Croce Rossa! Dal 4 al 10 maggio vi aspetta un calendario ricco di eventi, incontri e attività aperte a tutta la cittadinanza. Un’occasione speciale per scoprire da vicino il mondo della Croce Rossa di Parma, conoscere i nostri v facebook