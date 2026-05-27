Emergenza caldo e blackout nei quartieri Lo Russo avverte Iren | La rete elettrica è vecchia bisogna fare manutenzione

Con il caldo in aumento, diversi quartieri di Torino hanno sperimentato blackout improvvisi mentre il consumo di energia cresce rapidamente, soprattutto per l'uso dei condizionatori. Lo Russo ha criticato la rete elettrica, definendola vecchia e sottolineando la necessità di interventi di manutenzione. La rete, già sotto pressione, mostra segni di affaticamento in questa fase pre-estiva.

Con il grande caldo che ha raggiunto Torino, ancor prima che scocchi ufficialmente - il 21 giugno - l'estate, è tornato il problema dei blackout a causa del boom di consumi (innanzitutto per i condizionatori nelle case, nei negozi e negli uffici) che stressa la rete elettrica, la quale è affare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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