Monza addio ai blackout | nuovi impianti per la rete elettrica

A Monza, nei prossimi giorni, partiranno interventi sulla rete elettrica realizzati da tecnici di Acinque Tecnologie. Verranno sostituiti i vecchi quadri elettrici per migliorare l’affidabilità dell’impianto. L’obiettivo è eliminare i blackout che hanno causato interruzioni nell’illuminazione pubblica. I lavori interesseranno le strade della città, con l’intento di garantire una rete più stabile e funzionante.

I tecnici di Acinque Tecnologie inizieranno nei prossimi giorni una serie di interventi strutturali sulla rete elettrica di Monza, con l’obiettivo di sostituire i vecchi quadri elettrici e risolvere definitivamente il problema delle strade prive di illuminazione. L’operazione, richiesta dall’amministrazione comunale dopo i ripetuti blackout che hanno colpito la città, vedrà l’impiego di personale specializzato per circa venti giorni, con possibili variazioni legate al meteo. L’intervento mira a modernizzare le infrastrutture attraverso la dismissione dei sistemi obsoleti e l’installazione di componenti di nuova generazione, capaci di permettere il rilevamento immediato di eventuali guasti in tempo reale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, addio ai blackout: nuovi impianti per la rete elettrica Catania: 9 milioni per la rete elettrica, via ai nuovi caviLa rete elettrica dell’area metropolitana di Catania sta per subire una trasformazione strutturale con l’avvio dei lavori di ammodernamento del... Lignano, 7 milioni per blindare la rete elettrica: blackout Ferragosto, interventi entro il 2029.Lignano Sabbiadoro, 7 Milioni di Euro per una Rete Elettrica al Sicuro: Dopo il Blackout di Ferragosto, Interventi Urgenti in Arrivo Lignano...